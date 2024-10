Allerta, no a misure straordinarie

Nessuna decisione straordinaria: al momento, le operazioni di voto relative alle elezioni regionali, previste domani e lunedì, si terranno regolarmente. È quanto emerso dalla riunione tenutasi ieri mattina a Genova tra le quattro Prefetture liguri e i tecnici di Arpal, l’Agenzia regionale che si occupa anche delle previsioni meteorologiche. Scongiurate per il momento misure straordinarie legate all’ondata di maltempo che prevede, fino alle 11 di oggi (salvo ulteriori comunicazioni), allerta arancione nello spezzino e in buona parte del resto della Liguria. Un’ondata di maltempo "che si accentuerà nelle prossime ore" si legge nella nota istituzionale. Dagli ultimi modelli previsionali, il fronte della perturbazione dovrebbe passare questa sera, mentre domenica e lunedì, giornate di voto, la situazione dovrebbe attenuarsi, senza grosse criticità ai seggi. E comunque prevista una nuova riunione nel pomeriggio di oggi, sulla base delle risultanze delle previsioni meteo per domani e lunedì. Tra le ipotesi avanzate qualora le condizioni meteo dovessero aggravarsi, la possibilità di spostare alcune sedi di seggio elettorale ritenute a rischio. Un’eventualità che tuttavia, qualora fosse messa in campo, non dovrebbe comunque riguardare il territorio spezzino.

mat.mar.