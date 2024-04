A Dialma Ruggiero c’è ’Just walking’ Il weekend a La Spezia sarà caratterizzato dalla rassegna teatrale 'Fuori Luogo 13', con spettacoli come 'Just Walking' e 'La Scelta'. Un'occasione di confronto e partecipazione sul tema del cammino e della società contemporanea. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri indicati.