"Trofeo Rimembranza" Successo di Sanetti

Bruno Sanetti al fotofinish su Federico Rispoli. È questo quanto accaduto al "Trofeo Rimembranza", quarta prova del circuito di ciclismo amatoriale "Corri in Provincia", disputato a Bagno di Gavorrano. La gara organizzata dal Team Marathon Bike, insieme alla Uisp, Avis Gavorrano e Scarlino, e Provincia di Grosseto, supportata dalla Banca Tema e dalla ditta Autotrasporti F.lli Rosi, ha visto al via 82 ciclisti scesi in Maremma da diverse regioni italiane. Le corse del amatoriali sono diventate ormai un appuntamento fisso per i più forti cicloamatori in circolazione lo testimonia l’ordine di arrivo, con Sanetti sceso da Alessandria e il "killer" Agostini sceso dal Veneto. La gara, che prevedeva sette giri del percorso ricavato tra Filare di Gavorrano e Bagno di Gavorrano, per un totale di 65 chilometri, è entrata nel vivo al terzo giro quando dal gruppo uscivano in quattro ovvero il vincitore Bruno Sanetti, Francesco di Costa, Mario Calagreti e Carlo Socciarelli. Il giro successivo si agganciava con un forcing degno di nota, Federico Rispoli. Al suono della campanella dell’ultimo giro, uscivano dal gruppo in tre, Gianmarco Agostini, il castiglionese Adriano Nocciolini e Francesco del Corso, ma solo il "Killer" riusciva a rientrare sui fuggitivi. Volata finale in sei, con il colpo di reni finale di Bruno Sanetti che per pochissimi centimetri, torna a casa con una vittoria al fotofinish su Federico Rispoli e Mario Calagreti. Purtroppo nelle fasi finale della gara, una caduta ha visto coinvolti due corridori di cui uno ricoverato all’ospedale di Grosseto per accertamenti. Questi i vincitori di categoria: Esordienti Roberto Basili, M1 Roberto Pagliaccia,M2 Bruno Sanetti, M3 Federico Rispoli, M4 Mario Calagreti, M5 Gianmarco Agostini (primo della seconda fascia), M6 Stefano Ferruzzi, M7 Carlo Socciarelli e M8 Alessandro Biasci.