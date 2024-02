Serie D. Follonica Gavorrano, i biglietti per il match col Sansepolcro

Sono in vendita i biglietti per il prossimo turno del Follonica Gavorrano. La società mineraria ha messo in vendita i biglietti per la quinta giornata di ritorno contro il Vivi Altotevere Sansepolcro, in programma domenica alle 14,30 allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini di Bagno di Gavorrano. I biglietti sono disponibili in prevendita, al costo unico di 10 euro, on line sul circuito Ciaotickets. Sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita fino alle 19 di domani. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino dello stadio di via Rodolfo Morandi, al costo di 15 euro per il biglietto intero. I bambini e le bambine sotto gli 11 anni di età entreranno gratuitamente, così come i tesserati della società biancorossoblù. A livello femminile, sconfitta casalinga per le ragazze biancorossoblù di calcio a 5, battute per 2-7 dall’Atletico Viareggio. Le avversarie sbloccano la gara con un uno-due micidiale: prima all’8’ con Giubbolini su calcio di rigore, poi al 12’ Lagreca segna il gol dello 0-2. Al 24’ le biancorossoblù accorcianp le distanze con Rinaldi che porta il punteggio sul 1-2. Nel secondo tempo le avversarie al 4’ segnano ancora con Giubbolini, che dopo pochi minuti trova la sua doppietta e finalizza l’1-4. Fossi trova però la rete poco dopo e porta la partita sull’1-5. Baila Longo finalizza il 2-5. Nel finale però l’Atletico Viareggio riprende le redini del match chiudendolp sul 2-7.