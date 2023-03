Sconfitte per Carrefour Alice e Castiglione

Al Carrefour Alice non basta un bel finale di partita, con quattro reti nel giro di tre minuti e mezzo, per evitare la sconfitta casalinga contro la Rotellistica Camaiore (10-5) nel campionato di serie B, nella sfida giocata alla pista Parri al centro sportivo di via Mercurio. Il quintetto grossetano guidato da Fabio Bellan ha compromesso la gara a causa di una brutta partenza, con cinque reti subite nel primo quarto d’ora. Da segnalare la tripletta di Leonardo Ciupi. Sulla pista viareggina "Dorando Pietri" la Blue Factor è battuta per 8-5 dalla Pumas, fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria in finale contro il Breganze. Partita tirata con molti episodi, decisa nel finale, dopo un primo tempo chiuso sul 3-3. Nel Castiglione, guidato da Enrico Mariotti, in rete (con due doppiette) Filippo Onori e Emanuele Perfetti e gol anche di Filippo Montauti.