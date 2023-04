Quinta vittoria consecutiva per l’Invicta di Rolando

Quinta vittoria consecutiva per l’Invicta, che sbanca 3-0 (11-25, 20-25, 20-25) il campo del Sir Safety Perugia, fanalino di coda del torneo. Il primo set è partito con l’Invicta in controllo con un mini allungo sul 8-3 firmato Galabinov e poi con lo strappo decisivo sul 11-3 che ha creato un divario importante. Qualche errori in attacco ha permesso agli umbri di rifarsi un po’ sotto, anche se ogni volta che i grossetani premevano sull’acceleratore non c’era difesa che tenesse. Sul 16-5 i padroni di casa hanno provato a mischiare le carte in tavola, ma il time out è servito solamente ai maremmani per allungare ancora portandosi sul 18-7 e poi sul 23-9: poi un bell’attacco di Perugia ed una risposta dell’Invicta ha fatto arrivare il set sul 24-10, con i grossetani che poi l’hanno chiusa sul 25-11. Molto più combattuto il secondo set, iniziato con equilibrio costante, fino al 5 pari e poi col sorpasso dei perugini, capaci anche di portarsi sul 9-6 sfruttando alcune disattenzioni dei ragazzi di Rolando. Galabinov e soci però non si sono fatti sorprendere, tornando sotto, e pareggiando i conti sul 9 pari per poi tenere un punto di vantaggio, fino all’allungo decisivo del 16-13. Poi un altro allungo sul 20-15 e quello definitivo che ha chiuso il set sul 25-20. Nel terzo set dopo un buon avvio dei locali, l’Invicta ha pareggiato subito i conti allungando sul 11-9 e prendendo la testa della sfida tenendo a debita distanza i giovani umbri. Sul 19-11 l’incontro si è incanalato sui binari del successo che porta così il team di Rolando al settimo posto.