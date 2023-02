Pitigliano e Atletico Una notte che vale la Coppa

Un mercoledì sera con la finale di Coppa Provinciale di Terza categoria: alle 20, sul campo neutro di Fonteblanda, si affrontano Aurora Pitigliano ed Atletico Grosseto.

Una sfida inedita visto come le due pretendenti al titolo non sono nei piani alti della classifica del campionato di Terza categoria. Pitigliano che, partito con la voglia di tornare in Seconda categoria, dovrà accontentarsi probabilmente dei playoff. Atletico Grosseto invece formazione dai due volti, capace di giocare un buon calcio nella prima parte di stagione, ed ora molto in difficoltà in campionato. Essendo una finale, logicamente, la sfida è aperta ad ogni risultato. Se al termine dei novanta minuti regolamentari persistesse ancora la parità, saranno effettuati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità saranno battuti i calci di rigore. Una sfida che servirebbe senza dubbio a salvare un po’ la stagione di entrambe le squadre, visto come il Pitigliano finora sta giocando un calcio un po’ sotto le proprie potenzialità. L’Atletico Grosseto invece metterebbe in bacheca un trofeo, l’unico, della propria recente storia.