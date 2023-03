Per il Bbc nuovo colpo di mercato Preso l’utility Freddy Noguera

Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli completa il reparto esterni con un utility che conosce bene il campionato italiano, Freddy Noguera. Il 31enne originario di Valencia, con passaporto italiano dal 2014, è stato scelto dal diesse Filippo Olivelli per la sua capacità di ricoprire più ruoli, a cominciare da quelli di seconda base e terza base, ma anche per la sua continuità nel box di battuta. Nelle circa 200 presenze in Italia, in sette stagioni, ha una media di 300. Lo scorso anno, a Nettuno, ha chiuso con una media di 339.

Il Bbc Grosseto, che sta lavorando per costruire una squadra in grado di confermarsi almeno tra le prime quattro formazioni di serie A, ha preferito scegliere un usato sicuro. Il nuovo utility ha infatti tutte le carte in regola per entrare nel cuore di un line-up che ha perso giocatori del calibro di Ambrosino e Sgnaolin: battitore di contatto e molto veloce, nella "mazza" ha anche potenza. Nato a Valencia, in Venezuela, il 10 gennaio del 1991, Freddy Noguera arriva in Italia nel 2015, ingaggiato dal Parma; dal 2016 al 2018 ha indossato la casacca del Rimini, vincendo lo scudetto 2017. Negli ultimi tre campionati ha giocato a Nettuno. Nel 2014, dopo l’esperienza del 2011 in Dominican Summer League con l’organizzazione dei New York Yankees, è sbarcato in Europa per disputare una stagione nella Division de Honor di Spagna a Bilbao. Già nel 2014 il Ct Mazzieri lo volle nell’Italia al Mondiale under 21 del 2014. Vanta 11 presenze con la nazionale maggiore, collezionate tra il Premier Twelve 2015 e l’ Haarlem Week 2018.