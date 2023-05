"Olimpico" e "Sprint" Maremmani in evidenza

Tanti podi per la società Triathlon Grosseto. La squadra si è divisa in due per le gare di triathlon organizzate dalla Sbr3 e valide per la Federazione Italiana Triathlon a Marina di Grosseto. Nell’Olimpico (1,5 chilometri di nuoto, 40 di bici e 10 di corsa) ottimo terzo di categoria M1 Claudio Tondini, diciannovesimo assoluto; ventunesimo assoluto e terzo di categoria M3 Michelangelo Biondi; ventitreesimo assoluto e terzo M3 Maurizio Carotti; Stefano Senesi quarantunesimo assoluto, Massimo Mariotti sessantunesimo assoluto, Michele Piergentili settantaduesimo assoluto, Simone Guidarini settantatreesimo assoluto ed Enrico Marcucci settantottesimo assoluto. Portabandiera in rosa Fabia Maramotti che è salita sul secondo gradino del podio assoluto a pochi secondi dalla prima posizione. Nella categoria Sprint (750 metri di nuoto, 20 chilometri di bici e 5 chilometri di corsa) ottimo ancora Claudio Tondini, secondo M1 e settimo assoluto, Michelangelo Biondi primo M4 e nono assoluto, Maurizio Carotti quarto M3 e sedicesimo assoluto, Alberto Golini ventottesimo assoluto, Simone Guidarini trentanovesimo assoluto, Mauro Fantacci quarantunesimo assoluto, Enrico Marcucci sessantesimo assoluto, Federico Celani sessantaquattresimo. Terza Fabia Maramotti si è resa ancora una volta protagonista di un weekend sportivo molto intenso. Ha partecipato con grande agonismo ad entrambe le gare conquistando due podi assoluti.