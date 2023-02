L’Invictavolleyball ha ricevuto dalla Fipav il "Certificato di qualità d’oro"

Il settore giovanile dell’Invictavolleyball ha ricevuto dalla Fipav il prestigioso riconoscimento "Certificato di qualità d’oro". Ogni tre anni la Federazione studia a fondo con questionari approfonditi tutti i settori giovanili d’Italia, e premia, secondo tanti parametri, le società in funzione del punteggio raggiunto. Risultati delle squadre, qualità dei tecnici, qualità dei dirigenti, attività promozionali, convocazione nelle selezioni degli atleti, comunicazione, attività estive, tornei, tutta una serie di elementi per valutare il lavoro delle società per assegnarli poi un certificato: standard, argento e oro. In buona sostanza, si premia come in ogni competizione, i più bravi, ed in questo caso, nella lista dei pochi eletti, c’è anche l’Invictavolleyball. E’ la prima volta che alla società grossetana viene assegnato questo riconoscimento. Soddisfatto il responsabile tecnico Fabrizio Rolando: "E’ un riconoscimento bellissimo, frutto del lavoro di tutti – dice Rolando – a cui teniamo tanto e che certifica quello che di buono abbiamo fatto in questi anni. Ci speravamo quando abbiamo compilato e inviato tutto il materiale richiesto, però non eravamo consapevoli se fosse sufficiente per raggiungere il massimo livello. E’ importante anche per i genitori o sponsor che si avvicinano al nostro mondo, che possono valutare chi svolge un lavoro professionale e meritorio di fiducia in ogni settore della società".