L’Invicta Under 18 femminile nella storia: è tra le prime quattro squadre in Toscana

Con la vittoria per 3 set a 1 su Buggiano la formazione Under 18 femminile dell’Invicta entra nella storia del volley femminile grossetano approdando alle semifinali regionali di categoria. Il livello dell’impresa sportiva che queste ragazze hanno compiuto ha dell’incredibile: una squadra "giovane" per la categoria con un solo giocatore 2005, il resto tutte 2006, 2007 e 2008. Nessuna atleta selezionata, scelta, comprata ma "creata" e "formata" dai tecnici Ausanio e Chiappelli nel corso di questi anni. Un campionato fatto per fare esperienza, iniziato sotto traccia ma trasformatosi a tutti gli effetti partita dopo partita nella squadra rivelazione della stagione. "Arriviamo da outsider alla finale territoriale dopo una buona regular season ed una fase eliminatoria perfetta - ha detto Vittoria Ausanio - Dopo la sconfitta con Livorno in finale le ragazze non si sono abbattute ed hanno affrontato un girone regionale davvero tosto con 4 vittorie e 2 sconfitte tra cui la doppia rivincita con Livorno, staccando il pass per le semifinali regionali". C’è un dato che fa ancor di più impressione: su 102 squadre Under 18, il team maremmano entra tra le prime quattro. "Abbiamo riportato una squadra femminile grossetana a giocarsi un titolo regionale dopo anni - chiude Ausanio - E’ stata una grande stagione". Oltre a rappresentare la città di Grosseto, l’Invicta avrà l’onore di rappresentare anche il comitato territoriale Basso Tirreno. Ed ora semifinali di lusso contro la favorita del campionato: Savino del Bene Scandicci.