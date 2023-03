L’Invicta lotta ma cede I Lupi si impongono 3-0

Sconfitta senza storia a Santa Croce sull’Arno per l’Invictavolleyball nella diciottesima giornata di serie B maschile di volley. Ma solo nel punteggio, perché sul campo la squadra grossetana avrebbe meritato maggior fortuna, avendo giocato al pari dei Lupi. I ragazzi allenati da coach Fabrizio Rolando, sul campo dei Lupi Santa Croce, hanno rimediato un 3-0 (26-24, 25-19, 25-23) netto nel punteggio, ma "bugiardo" per quello visto in campo. I grossetani hanno lottato entro i limiti delle proprie possibilità, ma la sconfitta poteva starci, visto come i padroni di casa si sono dimostrati solidi nei momenti delicati dell’incontro,e visto come a Santa Croce sull’Arno per l’Invicta non è che ci sia mai stata grande gloria. Nel primo seti la sfida si è giocata punto a punto, con le due formazioni sempre allo stesso ritmo, tanto che i padroni di casa hanno vinto ai vantaggi la prima frazione 26-24. Nel secondo set i Lupi sono stati avanti 15-12, giocando anche palle corte che hanno messo in difficoltà i grossetani. I padroni di casa hanno più o meno sempre tenuto tre lunghezze di vantaggio, fino al 21-17 e poi 23-19. Il successo è arrivato poi sul 25-19. Nel terzo set si è ripetuta la storia della prima frazione, con le due formazioni che hanno giocato alla pari, giocando punto a punto fino al 14-13, quando poi i padroni di casa hanno allungato sul 16-13 e 19-15; sul 22-18 però c’è stata la reazione dei grossetani, che si sono riportati sotto fino al 23-21. Un fallo dei Lupi ha portato sul 23-22 l’incontro coi time out chiesto dai padroni di casa. Poi una difesa importante dei grossetani ha portato la sfida al 24-23 e l’attacco dell’Invictavolley fuori ha chiuso l’incontro. Coach Rolando poteva contare sul rientro di Alessandrini dopo la squalifica, schierando così il sestetto titolare con Pellegrino opposto, Pantalei alzatore, Ielasi e Gasperi al centro e Cappuccini libero.