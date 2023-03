Le ragazze minerarie chiudono il campionato pareggiando due a due contro l’Olimpia Colle

Termina con un pareggio per 2-2 l’ultima di campionato in casa dell’Olimpia Colle per le ragazze del Follonica Gavorrano calcio a 5 nel torneo di serie C. I due gol dell’Olimpia arrivano al 15’ e al 21’ del primo tempo, mentre al 27’ giunge il 2-1 ad opera di Marianna Rinaldi. Il pareggio definitivo al 9’ del secondo tempo, con il capitano Serena Vincenti che porta il punteggio sul definitivo 2-2. Soddisfatta a metà la formazione di mister D’Antoni, che dopo aver raggiunto il pareggio prova ad attaccare per portare a casa i tre punti, ma il risultato resterà fisso sul 2-2. Per le biancorossoblù sono scese in campo Giulia Falcinelli, Serena Vincenti, Marianna Rinaldi, Anna Teresa Baila Longo, Simona Zorzi, Sara Gobbi, Michela Proietti, Roberta Gori, Alessandra Falcini, Anna Abate, Federica Marchettini e Barbara Pannocchi. "È stata una partita in cui abbiamo creato diverse occasioni da gol – Federica commenta Marchettini – ma non siamo riuscite a concretizzare. Peccato per il risultato, avremmo potuto portare a casa i tre punti, più che meritati per l’epilogo di questo campionato. Ci terrei a tal proposito a ringraziare la società per la disponibilità, il mister e tutte le compagne per questo campionato".