L’Atlante Under 19 travolge (9-1) il Prato e si laurea campione regionale

Goleada casalinga contro il Prato e vittoria del campionato. Col successo per 9-1 nell’ultimo turno l’Atlante Grosseto ha conquistato matematicamente la vittoria del girone H di calcio a 5 nella categoria Under 19. Una cavalcata incredibile quella dei biancorossi, conclusa nel migliore dei modi, strapazzando i lanieri e laureandosi campioni regionali. Col Prato non c’è stata mai partita. Una superiorità mai in discussione grazie ad un attacco a getto continuo: quattro le reti biancorossi nei primi sette minuti, con i due reti di Jesus e gli acuti di Galeota e Pittaro. Chiti accorcia appena le distanze fra i lanieri, ma ancora Jesus dilaga portando sul 5-1 il punteggio all’intervallo. Ripresa sulla falsariga del primo tempo con ancora Jesus autore di due gol, per un pokerissimo da applausi, e Kacper e Cardone che completano la vittoria. "Sono orgoglioso dei ragazzi – ha detto il tecnico Alessandro Izzo –. La dedizione, la serietà e alcuni step fondamentali acquisiti hanno permesso di laurearci i campioni del girone toscano. Adesso un po’ di riposo e poi concentrati al massimo per il prossimo obiettivo".

ATLANTE GROSSETO: Guarducci, Agnelli, Kacper, Cipollini, Poggiaroni, Pittaro, Cardone, Galeota, Morante, Jesus. All. Izzo. PRATO: Sottosanti, Bonitatibus, El Khaldouni, Panerai M., Chiti, Danesi, Chimenza, Simoni, Panerai L., Hysenaj, Angelillis, Castelli. All. Conti. Arbitro: Reali di Piombino; cronometrista Marconi di Piombino. Reti: 3’, 4’, 17’, 3’ st e 4’ st Jesus, 5’ Galeota, 7’ Pittaro, 13’ Chiti, 16’ st Kacper, 20’ st Cardone.