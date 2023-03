L’Atlante torna al successo Balca Poggese senza scampo

Ritorno al successo per l’Atlante Grosseto: i grossetani di coach Alessandro Izzo (foto) hanno battuto in casa 7-3 il Balca Poggese. ATLANTE: Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Cardone. All. Izzo. BALCA POGGESE: Di Bitonto, Fusca, Fadiga, Maizi, Conti, Simone, Pozzi, Di Mauro, Fogli, Ferrante. All. Andrejic. Reti: 10’ Ferrante, 17’ Baluardi, 18’, 19’ e 7’ st Rodrigo, 1’ st Mateo, 13’ st Galeota, 14’ st Simone, 18’ st Nil, 19’ st Di Mauro.