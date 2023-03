Lamioni, e la sua holding, sponsor sulla maglia della Fiorentina

Un altro "colpaccio" messo a segno dal patron Gianni Lamioni che lancia l’Us Grosseto verso orizzonti importanti e di qualità. L’Acf Fiorentina e la Holding Lamioni, infatti, come si legge nel sito Fiorentina.it, hanno annunciato un nuovo accordo che vedrà l’azienda grossetana diventare "back-shirt sponsor" del Club viola per le prossime tre stagioni sportive. La nuova partnership per la Fiorentina prevede non soltanto lo sponsor, ma anche un accordo sportivo col Grosseto che consiste nel diritto di prelazione sui giovani del Settore viola. Il logo Holding Lamioni (realizzato da Arcafactory Grosseto) apparirà sulle divise da gioco della squadra nella posizione riservata al back shirt sponsor, sotto il numero di maglia, in occasione di tutte le gare di campionato e Coppa Italia a partire dalla sfida di oggi al "Franchi" con il Milan. Entusiasta il patron Giovanni Lamioni. "Sono orgoglioso di legare a doppio filo il nome della mia famiglia e della mia azienda – ha detto Lamioni – a un marchio e a una maglia così gloriosa come la Fiorentina. Per me, tifosissimo viola fin dalla nascita, è la realizzazione di un sogno e sono convinto che questo accordo sarà produttivo per entrambe le società". "Siamo molto felici – ha affermato Joe Barone, direttore generale della Fiorentina – di accogliere nella nostra famiglia un gruppo come quello di Lamioni, azienda solida sia in Toscana che alivello nazionale". Holding Lamioni, di proprietà al 100% della famiglia Lamioni, detiene la titolarità di Atlante costruzioni, Atlante engineering, Edilfox e Centrocolor; conta circa 200 dipendenti e ha attivi oltre 250 cantieri in Italia.