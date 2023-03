Invictavolley, così no... Debacle a Modena 3-0

Sabato nerissimo per l’Invictavolleyball. La squadra maschile di serie B, allenata da coach Fabrizio Rolando, ha forse toccato il livello più basso di questa stagione. I grossetani infatti, impegnati nella trasferta sul campo di Modena, contro l’Anderlini, penultima in classifica, hanno perso clamorosamente 3-0: 25-19, 25-18, 25-20. Galabinov e soci hanno perso sul campo di Modena contro l’Anderlini, una formazione giovane, penultima in classifica, con soltanto 6 punti grazie a due sole vittorie contro squadre nella zona retrocessione. Non è bastato il campanello di allarme della partita di andata per tenere alta l’attenzione, quando sotto di un set ci è voluta non poca fortuna per vincere il secondo e ribaltare poi la partita. La squadra grossetana è scesa in campo svogliata e poco attenta, subito in difficoltà con otto errori nei primi minuti di partita, dimostrando tanta superficialità e tanti limiti mentali che la condannano nelle parti basse della classifica. Non che ci fosse chissà quale obiettivo da raggiungere ormai, vista l’annata particolare e sfortunata, ma prestazioni di questo tipo danno al campionato una tonalità di colore ancora più grigio di quella che già era. Una prestazione opaca per la formazione di coach Fabrizio Rolando, che ha fatto arrabbiare il tecnico. La squadra, senza più stimoli, ha preso sotto gamba l’incontro ed ha giocato anche troppo libera da pressioni. Con questa sconfitta adesso l’umore in casa Invictavolleyball è pesante, anche se la classifica non ha più nulla da dire. La società e il tecnico in questi giorni dovranno parlare con i giocatori per capire i motivi della debacle in Emilia Romagna, anche perché la stagione è ancora lunga e la formazione di Rolando dovrà ritrovare la testa per concludere al meglio un campionato dove è comunque arrivata una salvezza e la conferma del mantenimento della categoria.