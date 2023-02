Invicta Girls Under 18 batte anche Livorno

Esordio con vittoria al Regionale per la squadra Under 18 femminile dell’Invicta dei coach Ausanio e Chiappelli che battono per 3 set a 1 il Volley Livorno al Palamercurio riprendendosi una bella rivincita dalla finale di due settimane fa. Altra prestazione di grande valore dunque per le "Invictagirls" che giocano 4 set di alto livello. I primi due set da situazione di svantaggio le padrone di casa maremmane riescono a portarsi a casa entrambi i parziali. Nel terzo da situazione di vantaggio le ragazze hanno un calo di concentrazione, sprecano troppo concedendo il set alle livornesi, ma l’ultimo è un monologo grossetano che mette la parola fine al match portando 3 punti pesanti per la classifica del girone.

"Siamo contenti, le ragazze si sono rifatte delle brutta prestazione giocata in finale – esordiscono i coach Vittoria Ausanio e Andrea Cappelli –. Abbiamo disputato una buona gara, quelle viste a Livorno non eravamo noi e il campo ci ha ridato subito un occasione per poterlo dimostrare. Sarà un girone davvero tosto, andremo a scontrarci con squadre di ottimo livello, l’atteggiamento con cui scenderemo in campo farà la differenza". Soddisfatto anche il presidente Galoppi: "Quando abbiamo aperto il settore femminile, il nostro intento era di riuscire ad allinearlo con il tempo a quello maschile, che in questi ultimi anni ci ha dato enormi soddisfazioni – ha detto – Mai ci saremmo aspettati però di riuscire in un così breve lasso di tempo ad ottenere questi risultati, che lo voglio ricordare non sono proprio così’ abituali per la nostra provincia. Abbiamo fatto due finali in pochi giorni e ci siamo portati a casa un titolo importante, in genere appannaggio di chi lavora su gruppi selezionati per tanti anni o consorzi di società. Abbiamo fatto una cosa straordinaria, prendendo alla lettera il nostro nuovo slogan ‘works like magic’, che sembra sempre più calzante, visto i traguardi raggiunti finora".