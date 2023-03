Invicta bene nel recupero Orte battuto 3-1 e superato

Seconda vittoria di fila per l’Invicta. La formazione maschile di serie B, impegnata nel recupero di campionato, ha superatoper 3-1 il Volley Club Orte (25-23, 23-25, 25-22, 25-23) al Palamaroncelli di Marina di Grosseto, con i grossetani che tornano a salire in classifica e scavalcare proprio Orte in classifica. E’ stata una bella sfida, combattuta punto a punto. Il primo set è iniziato sul filo dell’equilibrio con il punto decisivo di Galabinov per il 25-23. Nel secondo set riscatto ospite e nel terzo set l’Invicta torna avanti 2-1. Concentrazione alta nel quarto set con Pellegrino e Galabinov a farla da padroni.