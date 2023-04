Il Grosseto è sconfitto 2-1 Ma tiene testa all’Arezzo

Il Grosseto, sul neutro di Poggibonsi, gara a porte chiuse, perde 2-1 con l’Arezzo, che raggiunge l’ottava vittoria consecutiva. I biancorossi, passati in vantaggio con l’ex Bruni al termine del primo tempo, nella ripresa non sono riusciti a contrastare la reazione amaranto. La prima frazione di gioco vede la prevalenza territoriale degli ospiti che si rendono pericolosi con le conclusioni di Castiglia e Convitto, ma l’attento Nannetti non si fa sorprendere. Al primo affondo Il Grifone passa in vantaggio. Sulla destra punizione di Pasciuti per Cretella il quale mette in mezzo un pallone invitante sul quale l’accorrente Bruni anticipa tutti e segna. In avvio di ripresa il Grosseto si fa pericoloso con Crivellaro, ma, poi sono gli ospiti che si spingono avanti e al 55’ raggiungono il pareggio con Gucci su assist di Foglia. I biancorossi appaiono un po’ disuniti e al 70’ capitolano grazie ad un calcio di rigore trasformato da Castiglia e concesso per un fallo di Ferrante su Pattarello. Inutili gli attacchi finali del Grosseto. E per i biancorossi di mister Cretaz la posizione in classifica si fa sempre più complicata. Grosseto: Nannetti, Veronesi (51’ Ferrante, 79’ Aleksic), Moscatelli, Cretella, Bruni, Carannante, Crivellaro (73’ Scaffidi), Pasciuti, Gomes, Giustarini, Battistoni. All. Coscia. Arezzo: Trombini, Risaliti, Polvani, Convitto (57’ Pattuello), Lazzarini, Damiani (62’ Bianchi), Cantisani (84’ Pericolini), Zona, Castiglia, Foglia (79’ Pretato), Gucci. Arbitro: Gallo di Castellamare di Stabia Reti: 43’ pt Bruni, 55’ Gucci, 70’ Castiglia (rig)’.