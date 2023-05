Il Grifone non va oltre il pari con la Pianese

Solo un pari, 1-1, per il Grosseto nella gara con la Pianese sul neutro di Poggibonsi. Non basta alla formazione allenata da Roberto Cretaz, per la conquista di tre punti forse fondamentali per la salvezza diretta, la maggiore pressione esercitata sul rettangolo nell’arco dei novanta minuti al cospetto di una Pianese che ha dalla sua il merito di raddrizzare il confronto nel momento giusto, in avvio di ripresa, mancando anche nel finale il sorpasso. E allo stesso momento pesa sul verdetto anche il gol del 2-1 di Gomes vanificato dall’assistente per una presunta posizione irregolare dopo un’azione offensiva condotta da Pasciuti e Diabo. La realtà, in ogni caso, indica attualmente i playout per il Grosseto, in attesa di quelli che saranno poi gli esiti dei novanta minuti conclusivi della stagione regolare. Gomes e Diambo, al 6’ e al 16’, sono i protagonisti delle principali azioni d’attacco della gara. Arriva, Gomes, anche a impegnare in due tempi Balli. La Pianese esce dal guscio e si distende in avanti con abilità. Occorre la puntuale chiusura di Bruno per impedire a Lepri di trovarsi in solitudine davanti a Nannetti. Il campanello di allarme scuote il Grosseto, che segna al 36’: sul cross da destra di Pasciuti irrompe Gomes ed è 1-0. Sembra il giusto coronamento della supremazia da parte dei torelli, che però subiscono l’1-1 pochi istanti dopo il termine dell’intervallo. È Simeoni a recuperare un pallone, al 48’, e a porgerlo a Ronaldini per creare di nuovo la situazione di equilibrio nel punteggio. Rischia il Grosseto per una uscita avventata di Nannetti, che si fa anticipare da Pinto che non centra lo specchio. Cretaz tenta la carta Cretella, che si distingue almeno per un paio di buone occasioni (una parata di Balli e un tiro a lato). Nel consuntivo l’offside segnalato a Gomes, dopo aver depositato alle spalle di Balli: un apprezzabile dialogo Pasciuti-Diabo, senza riscontri a causa della bandierina che si alza. Insiste sino al 96’ il Grosseto (ma corre anche dei pericoli, con una Pianese che sbaglia anche il 2-1 sicuro) e la rete però non matura per i biancorossi attesi ora dai verdetti del turno numero 34 del girone E di serie D.

GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Bruno (79’ Aleksic), Battistoni (53’ Cretella), Carannante, Bruni, Diambo, Pasciuti (74’ Caprioli), Gomes, Cesaroni (63’ Giustarini), Moscatelli. Allenatore: Cretaz.

PIANESE: Balli, Morelli, Pandimiglio (46’ Irace), Simeoni, Lopez Petruzzi, Pinto (61’ Barbetta), Kondaj (55’ Polidori), Modic (46’ Mugelli), Lepri, Rinaldini, Ledonne (82’ Bartolaccini). Allenatore: Bonuccelli.

Arbitro: Toro di Catania.

Reti: 36’ Gomes, 48’ Rinaldini. Note: ammonito Pinto.