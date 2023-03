Il Belvedere può chiudere i giochi

Lo spumante è già in fresco. Oggi il Belvedere può essere promosso in Promozione. La venticinquesima giornata del campionato di Prima categoria oggi pone la capolista di mister Cavaglioni in casa contro il Monterotondo. Sfida non semplicissima, ma Tantone e compagni vogliono chiudere il campionato e se la Casolese non vince, il team grossetano potrà stappare le bottiglie. Prima però c’è un Monterotondo da battere che ha voglia di guadagnarsi i playoff. In ottica spareggi promozione, delicata trasferta per il Montiano in quel di Bibbona. I livornesi cercano di uscire dalla zona playout, mentre i ragazzi di Sabatini vogliono provare ad agganciare la Casolese al secondo posto. Dietro insegue anche il Massa Valpiana. Il team di Madau oggi ospita un Orbetello alle prese con la lotta per venire fuori dai playout. Turno casalingo per il Fonteblanda contro il Donoratico: due formazioni attualmente fuori sia dai giochi promozione che dalla corsa salvezza. Il programma: Belvedere-Monterotondo, Fonteblanda-Donoratico, Forte di Bibbona-Montiano, Massa Valpiana-Orbetello.