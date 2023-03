Il Bbc Grosseto cala l’asso Arriva il bomber Martini

Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli mette una stella della nazionale italiana nel roster della nuova stagione, il prima base-terza base della nazionale italiana Renzo Martini. Classe 1992 (compirà 31 anni ad agosto), l’interno originario di Valera è la ciliegina sulla torta della formazione allenata da Jairo Ramos Gizzi. Martini milita da tra stagioni nel campionato italiano dopo aver giocato per cinque anni nelle Minors dei New York Yankees, arrivando al singolo avanzato di Tampa. Lo ha lanciato Redipuglia, con il quale ha disputato un torneo da 413 di media. Un rendimento che nel 2021 ha convinto l’UnipolSai Bologna a ingaggiarlo: con la squadra di Frignani ha disputato la finale scudetto 2021, due Coppe dei Campioni e ha vinto la Coppa Italia 2022. Il manager della nazionale italiana, Mike Piazza, lo ha portato all’Haarlem Week 2022, collezionando 6 presenze. Il neo biancorosso ha disputato anche stagione nella lega professionistica venezuelana con i Cardenales de Lara. Il Bbc Grosseto si aspetta grandi cose da questo giocatore che ha ottimi numeri anche come difensore del cuscino di terza base. "Martini - sottolinea il direttore sportivo Filippo Olivelli – è il giocatore che può darci quel qualcosa in più che lo scorso anno è mancato nel box. Non è stato un mercato facile, per la difficoltà di reperire giocatori di scuola italiana; con il suo arrivo abbiamo messo in piedi una squadra più forte dell’anno scorso".