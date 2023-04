Il Bassano espugna il Capannino e supera per 6-4 il Follonica

Sconfitta inopinata per il Follonica (6-4 per gli ospiti il finale) tra le mura amiche del Capannino con il Bassano, che riapre i giochi in graduatoria per l’alta classifica e lascia tutto aperto in vista dell’ultima sfida che i biancazzurri dovranno giocare a Grosseto. Che sia stata una giornataccia lo si è visto fin dall’inizio: la squadra di Silva, nonostante un predominio fisico, non riusciva in modo pulito ad arrivare di fronte a Veludo. Nonostante questo è Davide Banini, con un’azione delle sue, a insaccare l’1-0. E’ un fuoco di paglia anche perché il Bassano prima impatta con Pozzato e poi segna il 2-1 con Samuale Amato con una bordata da fuori. Il Follonica ha un colpo di coda e con Bonarelli pareggia: il giovane devia una pallina tirata da fuori da Montigel.

Sembra il pari della rinascita ma il Bassano segna un uno-due micidiale che fa chiudere il primo tempo in vantaggio per 4-2. Le reti portano la firma di Scuccato e Mattia Baggio il più lesto di tutti a mettere la pallina in rete con un Barozzi sicuramente non all’altezza. Nel secondo tempo Francesco Banini fallisce un rigore ma subito dopo Montigel fa 4-3 proprio dal dischetto. La rimonta si ferma subito anche perché Scuccato fa 5-3 dopo che Marco Pagnini si era letteralmente "mangiato" il pareggio. Il Follonica non ci sta ma deve fare i conti con Veludo che para tutto, anche una punizione di prima di Davide Banini. A 40’’ dalla sirena però Davide Banini a tu per tu ribadisce in rete il 5-4. Ultimi secondi palpitanti con il Follonica in 5 giocatori ma Muglia recupera pallina da centropista per un errore di Banini e segna il 6-4 senza portiere. Follonica: Barozzi (Irace); F.Pagnini M.Pagnini, D.Banini (2), F.Banini, Bonarelli (1), Montigel (1), Faelli, Bracali. All. Silva.