I nuovi campioni italiani senior C’è anche Angelo Tanganelli

Al Village si è conclusa la quinta edizione dei Campionati italiani indoor senior di tennis. Più di 200 giocatori provenienti da tutte le regioni si sono sfidatiper aggiudicarsi i diversi titoli di categoria. Di seguito tutti i nuovi campioni italiani senior di singolare divisi per categorie: Over 35 Alex Materassi Tc Open Srl, Over 45 Davide Gregianin del Centro Sportivo Tennis Chiugiana, Over 50 Nicola Richelmi del Tennis Club Bergamo, Over 55 Mauro Gerbi del Circolo Tennis Etruria, Over 60 Angelo Tanganelli(nella foto) dell’Eur Sporting Club, Over 65 Roberto Mussi dello Sporting Club Sassuolo, Over 70 Nicola Capocasale del Circolo Tennis Bari, Over 75 Gastone Cifani de Gli Ulivi Sporting Club, Over 50 Michaela Uhnakova del Circolo Tennis Albinea, Over 55 Ilde Lalli del Tennis Roma, Over 65 Michelina Valente della SS Valfontanabuona, Over 70 Claudia Guidi del Tennis Club Roseto ‘Nino Bacchetta’. Nel doppio: Maschile Over 45 Luca Rosatone e Marco Baleani, Maschile Over 50 Fabrizio Gherardi e Daniele Della Porta, Maschile Over 55 Massimiliano Gatti e Emanuele Gatti, Maschile Over 60 Raffaello Putti e Alessio Frontespezi, Femminile Over 65 Michelina Valente e Meri Fiorenza Amadori, Maschile Over 65 Roberto Mussi e Adriano Basso, Maschile Over 70 Giancarlo Nucci e Bruno Orecchio.