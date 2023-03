Gli impegni delle due maremmane

Prosegue il tour de force per la Pallavolo Follonica, mentre la Pallavolo Grosseto prova a togliersi qualche soddisfazione in queste ultime giornate. Il ventiquattresimo turno del campionato di serie D femminile di volley oggi propone un altro big match per la Pallavolo Follonica. Il team di coach Giuseppe D’Auge, dopo aver battuto la capolista Robur Massa nel turno precedente, oggi sarà sul campo del Jenco Volley School di Viareggio per il secondo scontro diretto nei piani alti della classifica. Inizio alle 21 per un incontro importantissimo tra seconda, Pallavolo Follonica, e versiliesi terze e staccate di tre punti, visto come la capolista Robur Massa osserverà il turno di riposo. Occasione ghiotta quindi per il team di Follonica per staccare il team di Viareggio e mettere pressione alla capolista.

Turno casalingo per la Pallavolo Grosseto di coach Maurizio Natalini: le biancorosse ospitano il Migliarino nel tentativo di togliersi qualche soddisfazione, potendo giocare oramai a mente sgombra, visto come l’ultima posizione è oramai realtà.