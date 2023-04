Follonica Gavorrano non sbagliare Con il Seravezza servono i 3 punti

C’è poco tempo per gioire della vittoria di Città di Castello. Dopo appena quattro giorni il Follonica Gavorrano infatti torna di nuovo in campo, questa volta tra le mura amiche del Malservisi-Matteini. Avversario di turno oggi alle 15 il Seravezza Pozzi, dopodiché ci sarà una nuova piccola pausa per il week end di Pasqua, prima di tornare in campo il 16 aprile nella trasferta di Montespaccato. Dopo il successo in terra umbra i biancorossoblù si riprendono la terza piazza in classifica, a pari merito con il Poggibonsi, a quota 50 punti. A 56 la Pianese rimane al secondo posto, mentre in prima posizione scappa l’Arezzo a quota 65. Segue in quinta posizione il Livorno a 44, mentre fuori dalla zona play off scalpitano il Flaminia Civitacastellana e il Ghiviborgo a 41. Poi, a quota 39, il Seravezza Pozzi, che farà visita ai ragazzi di Bonura in occasione della 30esima giornata del girone E di serie D. "Il Seravezza Pozzi è una squadra che sta facendo bene – dice mister Marco Bonura –. Come tutte le partite nessuno ti regala niente, giocano bene a calcio, quindi adesso cerchiamo di recuperare un po’ di energie. Saremo un po’ contati davanti considerando anche la squalifica di Khribech che è stato espulso. Poi dopo ci sarà la sosta di Pasqua e il rush finale, quindi sarà importante fare i tre punti". Nella precedente partita del girone di andata ad avere la meglio è stata la formazione biancorossoblù, che sul campo del Seravezza ha ottenuto la vittoria per 2-1 grazie ai gol realizzati da capitan Emilio Dierna e da Francesco Marcheggiani nella prima frazione di gioco, con i padroni di casa che hanno accorciato le distanze prima di rientrare negli spogliatoi. Nella ripresa i ragazzi di Bonura hanno giocato una gara di carattere, riuscendo a portare a casa i tre punti.