Follonica Gavorrano: Mattia Mencagli nuovo arrivo in biancorossoblù

Follonica, 18 dicembre 2023 - Mattia Mencagli è un nuovo giocatore del Follonica Gavorrano. La società biancorossoblù annuncia l’arrivo dell’attaccante classe 1999, che nella prima parte di stagione ha giocato tra le fila del Poggibonsi. Un nuovo innesto che va a rinforzare il reparto offensivo della squadra del presidente Paolo Balloni per la seconda parte della stagione e anche per la prossima. Ha infatti firmato per un anno e mezzo, con la scadenza fissata al 2025. Quattro in campionato e una in coppa le reti messe a segno da Mencagli in giallorosso dall’inizio dell’annata calcistica, dopo il passaggio in estate dal Mobilieri Ponsacco, dove aveva collezionato 14 gol e 2 assist, 16 reti in totale se si considerano anche le due segnate ai play out e in Coppa Italia di Serie D. L’anno precedente, quando la società si chiamava ancora Cascina, aveva messo a segno 11 gol in stagione, per un totale di oltre 50 gol in carriera.

Cresciuto nel Sansepolcro il neo attaccante biancorossoblù, nonostante la giovane età, vanta già una notevole esperienza nella categoria. Oltre a Vivi Altotevere Sansepolcro e Mobilieri Ponsacco, Mencagli ha infatti militato anche nella Sinalunghese, nella Sangiovannese e nel San Donato. Il 24enne originario di Castiglion Fiorentino è già andato in doppia cifra nelle due precedenti stagioni, rappresentando di fatto un rinforzo di livello per il collettivo guidato da mister Marco Masi.

Soddisfatto il direttore generale Renato Vagaggini. «Viste anche le difficoltà a trovare la via del gol abbiamo scelto un giocatore in attacco che ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelli che già abbiamo – spiega Vagaggini – Mencagli è un giocatore che sa sfruttare anche delle palle sporche e la butta dentro, una seconda punta che va a completare la nostra rosa. Un profilo giovane che ha fame ma che ha già fatto molti gol e che ci darà una grossa mano. Viene da una squadra importante e si adeguerà a giocare in una società come la nostra. Ogni partita è una battaglia. Nelle ultime due gare siamo stati fortunati: con il Livorno perché la sconfitta è stata indolore, mentre in campionato le altre squadre ci hanno aspettato. Due sconfitte che hanno fatto quindi meno male del dovuto, ma che siano di insegnamento».

In uscita invece Tommaso Lepri, che si è accasato al Real Forte Querceta. «Con la partenza di Lepri siamo al lavoro per prendere una quota che possa giocare anche sull’esterno», chiude Vagaggini.