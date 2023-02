Follonica Gavorrano: è 1-1 L’Orvietana mette paura

Finisce sull’1-1 la sfida tra Orvietana e Follonica Gavorrano. Padroni di casa in vantaggio nella prima frazione, mentre nella ripresa arriva la reazione dei minerari. Al 13’ l’Orvietana passa in vantaggio, con Proietto servito in profondità da Rosini che si presenta a tu per tu con Ombra, siglando il gol dell’1-0 con un diagonale sul secondo palo. E poco più tardi Alagia prova a sorprendere il portiere biancorossoblù sul primo palo. Al 42’ però Orvietana ancora vicina al gol: bravo Ombra a ribattere una conclusione potente di Rosini. Dopo l’intervallo le formazioni rientrano in campo con un cambio tra le fila dei biancorossoblù, con Origlio che prende il posto di Diana. Al 57’ il Follonica Gavorrano arriva al pareggio: bell’azione sulla sinistra del neo entrato Origlio, che salta un uomo e mette dentro un cioccolatino per Marcheggiani, che con il piattone insacca alle spalle di Marricchi. Al 60’ prima Dierna di testa impatta verso la porta, trovando una respinta sulla linea della difesa ospite. Poi Souare sulla ribattuta non trova la porta di un soffio.

ORVIETANA: Marrichi, Caravaggi (93’ Purgatori), Omohonria, Borgo, Ricci, Siciliano, Rosini (80’ Megaro), Proietto (67’ Carletti), Mignani (76’ Siragusa), Alagia (61’ Tomassini), Rinaldi. All. Fiorucci.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Pignat, Dierna, Lorusso (67’ Pino), Souare, Battistelli, Giunta (61’ Khribech), Barlettani (38’ Lepri), Diana (45’ Origlio), Marcheggiani. All. Bonura. Reti: 13’ Proietto, 57’ Marcheggiani.