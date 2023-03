Doppietta e assist Pino da applausi

Antonino Pino è stato il migliore in campo per il Follonica Gavorrano nella gara con il Terranuova Traiana di domenica. L’attaccante è stato senza dubbio l’uomo in più dei biancorossoblù al Malservisi-Matteini con due reti: una girata di testa da grande attaccante ed una percussione palla al piede devastante. Una doppietta e un assist per lui a Maicol Origlio, tornato al gol che ha sbloccato la gara dopo un’assenza dal tabellino dei marcatori che durava dalla vittoriosa finale di coppa Italia di serie D, ovvero l’ultima gara della scorsa stagione. Con la sosta in programma domenica, adesso i minerari potranno tirare un po’ il fiato. Autore di una doppietta e un assist, soddisfatto della vittoria Antonino Pino.

"Abbiamo giocato una partita di tanto sacrificio – commenta – l’abbiamo approcciata nel migliore dei modi. Una volta sbloccata si è messa in discesa, ma siamo stati anche bravi a non fermarci e andare avanti senza accontentarci. Noi dobbiamo guardare partita dopo partita, poi alla fine vedremo dove siamo arrivati e speriamo di giocarci i playoff al meglio. Abbiamo approcciato alla partita come meglio non si poteva fare. Dopo la sconfitta con il Ghiviborgo sapevamo che sarebbe stato fondamentale portare a casa i tre punti e si è visto subito che avevamo non una, ma due marce in più. Poi abbiamo sbloccato la partita e ci siamo divertiti".

Soddisfatto del risultato anche Maicol Origlio, che dopo la sostituzione di Dierna ha indossato anche la fascia da capitano.

"È un onore immenso indossare questa maglia e anche la fascia dopo l’uscita dal campo tra gli applausi del capitano Emilio Dierna – ha aggiunto Origlio –. Io sono qui da più di un anno, conosco l’ambiente. Sono contento di stare qua ed è un orgoglio portare la fascia. Emilio ha fatto una grandissima partita, così come tutti i miei compagni. Penso che sia stata una partita piacevole anche da vedere da fuori, sono molto contento della prestazione. Adesso c’è la pausa, ci riposiamo perché poi dobbiamo ripartire alla grande per raggiungere il nostro obiettivo".