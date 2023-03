Dierna: "La nostra voglia sta facendo la differenza"

Emilio Dierna è stato il migliore in campo del Follonica Gavorrano nella sfida con la Sangiovannese. "È stata una partita in cui abbiamo fatto bene nel primo tempo dal punto di vista del palleggio e delle occasioni, ci è mancato solo il gol – analizza il capitano Emilio Dierna –. Nella ripresa abbiamo trovato l’episodio, ma la vittoria è meritatissima. In questo momento abbiamo un atteggiamento diverso rispetto a qualche tempo fa. Sicuramente le caratteristiche di qualche giocatore sono messe in risalto con questo nuovo modulo. Ma l’atteggiamento, la voglia e la determinazione stanno facendo la differenza in queste partite". Nel prossimo turno i biancorossoblù faranno visita al Ghiviborgo. "Troveremo una squadra organizzata – conclude il capitano –. A parte gli ultimi risultati ha perso molto poco, dimostra di avere dei valori. È ben allenata ed è molto organizzata dal punto di vista offensivo. Subisce poco e ha giocatori interessanti come Zini e Tiganj. Una squadra che va presa con le molle, noi non mancheremo di rispetto e daremo tutto".