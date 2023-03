Bonura: ‘Scesi in campo col giusto approccio’

Una vittoria netta e rotonda. Una prestazione resa facile dall’ottimo approccio dei giocatori del Follonica Gavorrano nei confronti del Terranuova Traiana per tre punti che sono valsi il ritorno della terza posizione in classifica. La formazione della provincia d’Arezzo, pur in corsa salvezza, quest’anno era stata capace di battere prima e seconda in classifica. "La partita può essere sembrata facile, ma non è stata così – ha detto a fine incontro Marco Bonura, allenatore del Follonica Gavorrano –. Loro avevano vinto con Arezzo, Pianese e Poggibonsi. I ragazzi hanno avuto il giusto approccio, sono stati padroni del campo ed hanno creato diverse palle gol. Siamo stati quasi perfetti, a parte nel finale dove ci siamo rilassati. La vittoria è meritata, inoltre ha giocato qualche ragazzo che finora non aveva giocato. Abbiamo cambiato modulo, e nel reparto offensivo ci sono due posti per cinque maglie. A volte si gioca meno, i ragazzi lo devono capire". Ora ci sarà la sosta per la Viareggio Cup, con la serie D ferma per circa due settimane. "Lavoreremo con maggiore serenità grazie a questa vittoria – ha aggiunto Bonura –, inconsciamente ci può essere un rilassamento, ma dovremo farci trovare pronti alla ripresa del campionato. Dobbiamo rimanere sereni e tenere la condizione fisica e mentale. Alla ripresa non è mai semplice".

Soddisfatto il tecnico dei minerari, così come i vertici societari. Paolo Balloni ha infatti espresso soddisfazione per la vittoria ed il gioco. "Abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, ed un buon inizio di ripresa – ha aggiunto il presidente Balloni -. Dobbiamo proseguire così fino a fine campionato, vogliamo posizionarci al meglio in griglia playoff. Ho visto grande intensità di chi è entrato dopo in campo, anche se ogni tanto c’è qualche vuoto di concentrazione. Non prendere gol è importante. La squadra è forte. Nel mercato sono arrivati innesti importanti che hanno dato qualità alla rosa. C’è un bel valore aggiunto e ci dà qualità e certezze".