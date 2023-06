Atlete ed atleti di ’Polvere di Magnesio’ ai nazionali di Lignano Sabbiadoro

Via ai campionati nazionali per le atlete e gli atleti di ginnastica artistica della Asd Polvere di Magnesio.

Andate alla grande le qualificazioni conquistate grazie ai campionati regionali, saranno diversi i protagonisti e le protagoniste che, dal 5 al 10 giugno, andranno in trasferta a Lignano Sabbiadoro, dove cercheranno di conquistare il titolo nazionale nelle competizioni che metteranno di fronte tantissimi ginnasti e ginnaste in erba, provenienti da tutta Italia. La società argentarina si presenta infatti con campioni e campionesse regionali, con la speranza di ottenere buoni piazzamenti anche nelle più alte competizioni dello stivale e, perché no, portare magari a casa qualche medaglia, tenendo alto il nome dell’Argentario nelle varie branche che comprendono la ginnastica artistica.

Tante le gare a cui, nelle categorie di lupetta, tigrotta, junior, senior e ragazza si alterneranno le allieve e gli allievi – ben 35 quelli che partiranno per la rassegna grazie agli ottimi risultati raggiunti – della Polvere di Magnesio nelle discipline del trampolino, assoluto e volteggio. Il tutto con l’attento lavoro della coach Elena Pelli, che è riuscita a far ottenere questi risultati ai suoi atleti e alle sue atlete grazie a impegno e costanza.

In ogni caso le gare costituiranno un’esperienza utile per le giovani leve che potranno fare tesoro del confronto con altri atleti.