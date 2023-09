"Voto contro la collettività a Gavorrano: la replica della sindaca"

Le schermaglie dell’ultimo Consiglio hanno portato la maggioranza a rispondere all’opposizione sui prossimi lavori che saranno eseguiti. Si parla del potenziamento degli asili nido, dei lavori nei cimiteri del territorio, dell’efficientamento energetico della scuola di Caldana, a cui si aggiungono interventi sulle strade delle frazioni. "Sappiamo – ricorda la sindaca Stefania Ulivieri – che i bisogni della nostra popolazione sono tanti, ne siamo consapevoli, ma ci preme ribadire che siamo solo all’inizio della legislatura. Quello che ci stupisce è il comportamento della minoranza durante il Consiglio comunale. Il gruppo ‘Noi per Gavorrano‘ evidentemente frastornato ed in piena confusione, ha votato contro ad un piano dei lavori pubblici e di miglioramento dei servizi consistente, contraddicendo anche la propria campagna elettorale basata sulla manutenzione, in particolare del parco di Giuncarico, del parcheggio di Ravi, della scuola di Caldana. L’opposizione ha preferito votare contro, chiudendosi in un no stizzoso e privo di motivazioni. Purtroppo la sconfitta brucia ancora e non li rende capaci di fare una opposizione seria ai cittadini il giudizio".

Roberto Pieralli