Voleva soldi in cambio di "pietre magiche"

Voleva i soldi in cambio di pietre magiche che diceva di avere in casa e che potevano fare "miracoli". E lui, un cittadino di nazionali nordafricana di circa 40 anni, perseguitava l’operatrice di un Centro di accoglienza dove era arrivato da qualche tempo chiedendole soldi in continuazione. La donna alla fine lo ha denunciato e il giudice ha disposto una misura di sicurezza nei confronti dell’uomo, poi trasferito in un altro Cas e anche una terapia farmacologica. Farmaci però che non aveva preso e infatti l’uomo ha aggredito i sanitari che lo stavano seguendo. Quando ha visto l’auto del Dipartimento di salute mentale ha avuto una reazione violenta colpendo con uno spazzolone l’auto. Il personale sanitario è scappato di corsa e il quarantenne lo ha rincorso. È arrivata subito una pattuglia dei carabinieri di Marina di Grosseto e uno dei militari è riuscito a farlo calmare, in attesa che arrivasse l’ambulanza. L’uomo è stato sedato e portato all’ospedale dov’è ricoverato in psichiatria.