Violenza sulle donne. Maltrattata e minacciata

GROSSETO

Maltrattata dal compagno per molto tempo, adesso l’uomo dovrà scontare una pena di due anni e sei mesi. All’inizio la relazione tra un uomo e una donna, entrambi con figli nati dai precedenti matrimoni, era idilliaca. Poi quando la donna è rimasta incinta, lui è diventato geloso senza una motivazione. Una situazione diventata pesantissima tanto da indurre la donna a interrompere la relazione.

Più volte, infatti, è stata presa per il collo davanti ai figli piccoli, picchiata sulle gambe, presa a sputi e questo anche quando era in gravidanza. Andata via di casa, l’uomo ha continuato a perseguitarla, non smettendo di controllare se fosse o meno collegata online su Whatsapp, ed è anche andato sotto l’abitazione, suonando ripetutamente il campanello e cercando di entrare. E in quella circostanza sono dovuti intervenire anche i carabinieri perché l’uomo smettesse di minacciare l’ex compagna, fatto questo accaduto anche di fronte ai familiari della donna.

Impaurita, e soprattutto non più in grado di sostenere una situazione simile, la donna si è convinta a denunciarlo. E in aula davanti al collegio giudicante, composto dal presidente Andrea Stramenga e dalla due giudici Agnieszka Karpinska e Ludovica Monachesi, ha ripercorso tutto quello che ha dovuto sopportare negli anni. L’imputato ha invece cercato di sminuire ciò che gli veniva contestato. La sostituta procuratrice Valeria Lazzerini ha chiesto per l’uomo una condanna a tre anni, mentre il collegio giudicante ha deciso di infliggergli una pena di due anni e sei mesi per i reati di maltrattamento e stalking. Inoltre l’uomo dovrà pagare 7.500 euro a favore della donna più le spese di costituzione.