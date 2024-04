Via libera dal Consiglio comunale. Ex Cirio, c’è il Piano attuativo. Ora la firma della convenzione

Approvato il piano attuativo della ex Cirio a Porto Ercole, l’ex compendio industriale da destinare a fini turistico ricettivi e il relativo schema di convenzione. Arrivato in consiglio comunale dopo il ritiro del punto nella precedente assise.

"Qualcuno ci aveva fatto notare che i tempi erano scaduti – ha detto il sindaco Arturo Cerulli –. La pubblicazione sul Burt però era arrivata qualche mese dopo dal consiglio comunale dell’aprile 2018, ovvero nel febbraio del 2019. Queste era quella che, secondo noi, era la data superata. In realtà è stato fornito il parere tecnico del nostro dirigente che dice che è tutto a posto. Portiamo avanti la volontà di approvare il punto sulla base di un elaborato tecnico. Durante il Covid, infatti, ballavano 82 giorni di rinvio da parte dello Stato, quindi il termine di scadenza non va identificato nel febbraio 2024, ma nell’8 maggio 2024, termine entro in quale deve arrivare l’approvazione del piano. Siamo dunque ancora in tempo, entro questa data andrà firmato il verbale dalle parti interessate".

Il voto ha visto il parere favorevole anche dell’opposizione. Al termine del consiglio è arrivata poi la nota della società Erqole. "Esprimiamo grande soddisfazione per il via libera definitivo arrivato dal consiglio comunale di Monte Argentario al piano attuativo presentato da Erqole per la rigenerazione, in ambito turistico-ricettivo, dello stabilimento ex-Cirio, inattivo da ormai 40 anni. C rendiamo sin da subito disponibili per contribuire alla accelerazione dell’iter per ottenere la sottoscrizione della convenzione urbanistica entro l’8 maggio, auspicando che i tempi siano rispettati. Il Comune potrà sempre contare sulla massima collaborazione e disponibilità da parte del nostro gruppo, anche per sfruttare il fattore tempo a favore del progetto stesso e della comunità, nella massima trasparenza con cui operiamo in tutte le nostre attività".

Durante il consiglio è avvenuta anche la nomina nel Cda dell’azienda speciale del Comune di Camilla Ziaco. Walter Capitani è inoltre diventato consigliere comunale indipendente, con la possibilità di dichiarazione di voto con Argentario nel Cuore. "Ragionerò con la mia testa e farò le mie valutazioni, ma da regolamento non posso creare un altro gruppo".

