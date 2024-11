Venerdì arriva il giovane prete youtuber. Don Alberto Ravagnani presenta il suo libro

Don Alberto Ravagnani, uno dei giovani sacerdoti più popolari del web, presenta a Grosseto il libro "Dopo la festa". Lo farà venerdì alle 18,30 all’auditorium della parrocchia Maria Ss Addolorata in via Papa Giovanni XXIII, con ingresso libero (consigliata la prenotazione). Noto per il suo impegno nella comunicazione digitale e nella pastorale giovanile, don Alberto dialogherà con il giornalista Giacomo D’Onofrio. Prete, youtuber e molto altro, influencer da mezzo milione di follower, don Alberto Ravagnani ha fondato LabOratorium Aps, un’associazione che si occupa di comunicazione, social network, formazione di eventi di evangelizzazione. È alla guida di Fraternità, una community di migliaia di giovani provenienti da tutta Italia che vogliono "vivere Dio". "Dopo la festa", edito Rizzoli, è un romanzo che racconta la storia di tre adolescenti, Marco, Andrea e Giulia, le cui vite si intrecciano tra amicizie, amori, e le difficoltà tipiche dell’età. Il romanzo esplora il loro percorso di crescita, le scelte che li definiscono e il rapporto con la fede, senza mai essere moralistico. Dopo una festa estiva che segna un punto di svolta nelle loro vite, i protagonisti si confrontano con le conseguenze delle proprie azioni, le loro insicurezze e il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo.

Ravagnani tratta temi come il perdono, la ricerca di senso e il valore delle relazioni umane, il tutto con uno stile accessibile e toccante, adatto sia ai giovani che agli adulti. La storia raccontata nel romanzo invita il lettore a riflettere su cosa significhi davvero crescere e vivere in autenticità.