Vanessa Roghi presenta la sua ultima fatica: "La parola femminista"

Oggi a partire dalle 17.30 la Libreria delle Ragazze ospiterà, presso il Polo Culturale Le Clarisse, Vanessa Roghi, storica e autrice di programmi di storia per RaiCultura, che presenterà il suo ultimo lavoro, "La parola femminista", edito da Mondadori. A dialogare con l’autrice sarà Loretta Pizzetti. Vanessa Roghi, in quello che non è semplicemente un saggio ma anche una sorta di memoir, esplora il mondo del femminismo a partire dagli anni Settanta, ricordando i collettivi a cui partecipava la madre e le manifestazioni in piazza e ne riprende i temi principali quali la maternità, l’aborto, le mestruazioni, la menopausa, l’intersezionalità e la sessualità, riuscendo ad unire brillantemente la propria storia personale con quella con la S maiuscola, intrecciando voci di donne di tutte le età,intellettuali, scrittrici e giornaliste. Dopo la presentazione è in programma un aperitivo, nella sede della libreria, al civico 11B di via Fanti.