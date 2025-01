Urla e bestemmie: "Zitta zitta, sennò te meno"

PITIGLIANO Bestemmie e insulti nei confronti dei poveri anziani che avrebbe dovuto accudire. Il profilo di Carmine Battiloro, pitiglianese di 23 anni arrestato per maltrattamenti sugli anziani, che emerge dalle oltre 250 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare è devastante. Si tratta di accuse, certo, ma alcune frasi che sarebbero state intercettate grazie alle ’spie ambientali’, lasciano con il sangue di ghiaccio. "Al terzo te lavamo con l’idropulitrice...morirai di sporco", avrebbe urlato come scritto negli atti, a una anziana che si è trovata legata per i polsi alle sbarre di contenimento. E poi ancora: "Zitta zitta, sennò te meno" a un’altra donna ospite della casa di riposo di Latera, in provincia di Viterbo. Maltrattamenti ripetuti, urla, strattonamenti, insulti. Un quadro agghiacciante che emerge dalle centinaia di pagine che sono state vergate dalla procura di Viterbo, dove sono due le inchieste aperte: una per maltrattamenti e violenza sessuale che ha portato in carcere tra gli altri Battiloro e che ha come vittime 21 ospiti della casa di riposo. Un’altra invece per fare luce su dodici pazienti morti in soli cinque mesi, per "malnutrizione e disidratazione". In entrambi i casi sono stati i racconti di ex colleghe a far scattare le indagini dei carabinieri.