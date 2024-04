Una montagna che si scopre piena di turisti

Una sorpresa che non ti aspetti. E’ quella che è arrivata dai dati delle presenze 2023 forniti dall’Ambito turistico amiatino. Su tutti spicca, ma non solo, il dato del comune di Santa Fiora dove, rispetto all’anno precedente, si è registrato il 203,6% in più di arrivi e anche un incremento del 121,8% di presenze. Inoltre il Monte Amiata è diventato meta turistica per sei mesi all’anno. Ma la vera sorpresa è stata, a fronte di una stagione sciistica ormai ridotta a pochi giorni all’anno, la capacità, da parte degli operatori amiatini di reinventare l’offerta turistica, puntando su trekking ed escursioni nei boschi. Reinventarsi e fantasia, due regole d’oro che altri campi e settori, forse, potrebbero applicare. Basta provarci.