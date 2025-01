Un bilancio positivo: "Natale con tanta gente"

Bilancio positivo per le festività natalizie a Massa Marittima. In linea con gli anni passati, infatti, i Musei cittadini hanno registrato circa 1000 visitatori dal 23 dicembre al 6 gennaio.

Ottimo anche il dato sull’affluenza alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in cui sono state registrate 2000 richieste di noleggio di pattini. Si è creato un contesto sinergico con il barrino, gestito dalla Proloco e con la Casina di Babbo Natale, pertanto, nei giorni in cui era tutto aperto c’era un bel flusso di persone, di cui hanno in parte beneficiato anche le attività commerciali.

Altrettanto eccellente è il dato sulle visite alla Casina di Babbo Natale che quest’anno ha registrato 4733 ingressi, con un deciso incremento rispetto allo scorso anno: circa 750 persone in più. Anche la festa in piazza il 31 dicembre è andata bene.

"Siamo molto soddisfatti – afferma la sindaca Irene Marconi –. Questi risultati premiano l’impegno delle nostre associazioni, dalla Proloco all’associazione La Casina di Babbo Natale, all’associazione Le Brutte Persone fino ai terzieri e all’associazione Massa Veternensis, e poi l’impegno della nostra biblioteca e dei musei che hanno animato le giornate con le loro attività. Un grazie speciale ai volontari che hanno un ruolo fondamentale. Per il Comune il periodo delle feste di Natale viene considerato importante al pari della stagione estiva, perché c’è la ripartenza di un flusso turistico che, seppure all’interno di un territorio più circoscritto, è comunque per noi interessante. ‘Scenografare’ il centro storico diventa quindi molto importante per far respirare il clima di festa alla nostra comunità, ma anche per essere attrattivi nei confronti dei visitatori. Per questo motivo anche quest’anno il Comune ha investito risorse nel Natale, sia sostenendo le attività delle associazioni per circa 20mila euro, sia con l’acquisto di nuove installazioni luminose".