Tutto su Staino. Retrospettiva sul vignettista

"Sergio Staino. Una retrospettiva 2003-2023" è l’omaggio che Massa Marittima vuol fare all’artista, all’intellettuale e al disegnatore, nel primo anniversario della sua scomparsa, attraverso una serie di appuntamenti promossi dall’associazione Art@ltro che prendono il via oggi alle 16, con l’inaugurazione della mostra principale, "La Retrospettiva" allestita a palazzo del Debbio. In esposizione le opere lasciate da Sergio Staino in eredità a Massa Marittima: non solo vignette satiriche ma anche opere di proprietà dell’associazione Art@ltro e di privati, videointerviste e documenti. La mostra sarà visitabile fino a domenica 13, tutti i giorni, dalle 16 alle 19. Alle 17 al Palazzo dell’Abbondanza si terrà la lettura di un’intervista a Sergio Staino e subito dopo il "Concerto per matita e orchestra-Strisce di Sergio Staino" a cura di Arms Ensemble, con Michele Staino, figlio di Sergio, al contrabbasso. Lo spettacolo è realizzato con musiche originali per orchestra swing ispirate alle migliori strisce di Sergio Staino, che saranno proiettate in contemporanea. Le mostre in tutto sono tre: in uno spazio dedicato di Palazzo Del Debbio è stata allestita anche "Vietato Guardare", un’esperienza multisensoriale che cerca di far rivivere empaticamente al pubblico le sensazioni provocate dallo stato di quasi cecità in cui Staino ha vissuto negli ultimi anni della sua vita. Alla biblioteca comunale Gaetano Badii sarà invece possibile ammirare gli stendardi "All’altezza delle margherite" che riproducono in formato ridotto gli enormi acquerelli digitali realizzati da Staino e dal figlio Michele per coprire la parete esterna dell’impianto di smaltimento rifiuti di Peccioli. Gli eventi non finiscono qui: durante tutto il periodo della mostra, dal 5 al 13 ottobre saranno organizzati anche dei laboratori per bambini "I colori del buio" a Palazzo Del Debbio. "Attraverso la creatività di quello che è stato uno dei maggiori disegnatori e vignettisti della nostra epoca, è possibile ripercorrere le vicende italiane dalla fine degli anni Settanta a oggi – ha detto Costanza Soprana, presidente di Art@ltro –. Vogliamo però far conoscere non solo il vignettista ma anche lo Staino ecologista, l’anima artistica e sognatrice".