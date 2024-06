"TuttiaTeatro" torna sul palco: "Hercules", un musical da applausi

Di creature mostruose il buon Ercole ne ha dovute affrontare anche sul palco del teatro degli Industri, ma lo "spettro" più inquietante in realtà era già stato domato e rinchiuso nel baule dei brutti ricordi, laddove tutti quanti i protagonisti hanno voluto che finisse. Lo spettro era il punto interrogativo sulla possibilità di tornare sul palco dopo il periodo difficilissimo causato dal covid che aveva reso molto complicata un’attività che si basa completamente sul volontariato. Invece, "TuttiaTeatro", l’associazione impegnata nell’attività teatrale con ragazzi diversamente abili e – soprattutto – in un progetto dove l’integrazione non è un semplice concetto astratto ma il fulcro di ogni passo, sul palco c’è tornata eccome. E c’è tornata con uno spettacolo che ha mandato sold out platea e palchi e che può entrare di diritto fra le migliori rappresentazioni portate in scena fino ad oggi. Gli applausi che hanno fatto seguito ad "Hercules - Il musical" ne sono stati una testimonianza e devono essere divisi fra tutti coloro che hanno lavorato per far superare le incertezze post covid (un lavoro impegnativo dietro le quinte) e quanti sono di nuovo saliti sul palco per dire che sì, questo progetto è troppo importante, troppo sentito, troppo emozionante perché possa indebolirsi di fronte alle difficoltà oggettive. L’applauso finale, insomma, è anche il riconoscimento alla caparbietà e al grande impegno per ciò che il gruppo, l’intero gruppo, è riuscito a fare di nuovo.

Sul palco sono saliti Francesco Zanini Ciambotti, Aurora Caziolato, Giacomo Mantiglioni, Gabriele Picchi, Agnese Scotti, Paolo Verdiani, Marta Zanini Ciambotti, Ilaria Giacomelli, Katia Fini, Barbara D’Eleuterio, Lucrezia Sarcoli, Valentina Vescovo, Ludovica Lopresti, Lorenzo Mussio, Costanza Burla, Carolina Alocci, Yasmin Charabi, Christian Congiu, Lucia Ferorelli, Yousra Ghaya, Lorenzo Simiani, Greta Di Matteo, Gaia Brizzi, Simone Solari, Alberto Di Nella, Antonio Di Nella, Davide Isolabella, Lorenzo Coradeschi, Chiara Grazzini, Benedetto Marchettini. Regia di Eleonora Guelfi, Giacomo Mantiglioni, Maria Giulia Pichenino. Regia tecnica Eleonora Guelfi. Coreografie Maria Giulia Pichenino. Scenografie Antonio Di Nella, Marco Frassinetti, Luca Peretti, Bernardino Pichenino. Assistenti di scena Luca Peretti, Laura Ormezzano, Eleonora Terrosi, Lorenzo Zanini Ciambotti. Assistente alla regia tecnica Chiara Faenzi. Costumista Marisa Nanni. Parrucchiera Claudia Cosimi.