Trekking a Vetulonia e poi in piazza aspettando la Befana

Domani un trekking aspettando la Befana alla Necropoli di Vetulonia organizzato da Terramare. Al termine dell’escursione tutti in paese ad aspettare l’arrivo della Befana: alle 18.30 in piazza Stefani street food, musica con "I Cantori dei tempi passati" e arrivo della Befana con dolci per grandi e piccini. Per il trekking ritrovo nel parcheggio della Necropoli di Vetulonia. Percorso di media difficoltà di circa 6 chilometri. Quota di partecipazione 10 euro, i ragazzi fino ai 16 anni non pagano.