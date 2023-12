Tre giorni di appuntamenti per "Amare il tortello"

Tre giorni per valorizzare e far conoscere il tortello maremmano. A Porto Santo Stefano da oggi a domenica una full immersion nella cucina tipica con "Amare il tortello", manifestazione voluta dall’associazione cuochi Costa d’Argento con i Pastai in Maremma e il supporto di Confesercenti, Proloco e Comune di Monte Argentario. Protagonisti, oltre ai tortelli, i vini della Maremma, la pasticceria per grandi e piccoli a cura delle Lady Chef e anche un villaggio gonfiabile di Babbo Natale. La rassegna prende il via oggi alle 16 con l’apertura degli stand enogastronomici nel piazzale dei rioni, seguita dalla musica di Stefania Coccoluto e Dj Nico. Alle 17.30 via al coro dei Madrigalisti di Magliano coi canti di Natale, mentre alle 19 Dj Gino Galatolo intratterrà con la dance music. Durante tutto l’evento si terrà una raccolta fondi per le associazioni Comitato per la Vita di Grosseto e Associazione Tumori Toscana. "L’associazione cuochi Costa D’argento sarà presente – afferma il presidente Luigi Masci –. Lo scopo è quello di promuovere e valorizzare il tortello maremmano, che ci si auspica raggiunga il riconoscimento Igp".