"Torbocip". Nasce la torba innovativa

Nella sala Sociale della Crocina a Seggiano oggi alle 10 sarà presentato il progetto "Torbocip" (frazioni fini del cippato di legno e residui di frangitura olearia come possibile sostituto della tora) finanziato dalla Regione Toscana. Il progetto prevede lo studio e la sperimentazione di prototipi di "torba innovativa" destinata al floro-vivaismo e all’orticoltura.

"Il progetto Torbocip – afferma Alessia Morini responsabile della impresa capofila – è una sfida molto importante per la nostra azienda che opera nel campo forestale da decenni, e che ci vede in prima fila per l’innovazione, l’economia circolare e il trasferimento tecnologico in campo agro-forestale".