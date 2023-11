Testimonianze di "Futurismo in Maremma". Ne parlano architetti, storici e il prefetto

Appuntamento speciale oggi alle 21.25 su Tv9 con il settimanale di Giancarlo Capecchi dedicato alla città. Si parlerà di "Futurismo in Maremma", di testimonianze che anche oggi sono considerate straordinarie sotto l’aspetto culturale e architettonico. Lo spunto è venuto dalla straordinaria mostra sul Futurismo, ospitata all’Archivio di Stato in piazza Socci e nei saloni della Prefettura e che sarà visibile sino al 25 novembre. Un’occasione forse irripetibile, da non perdere sia per gli adulti che per gli studenti. In Prefettura, con Giancarlo Capecchi, ci saranno l’architetto Roberto Aureli, preparatissimo e chiaro nello spiegare anche le curiosità, Gabriele Guidoni, appassionato ricercatore (il figlio Federico ha messo a disposizione la sua preziosa collezione di manifesti pubblicitari dell’epoca) che ha collaborato con Roberto Madonna, protagonista di tante trasmissioni televisive, insieme a Umberto Carini, dedicate alla storia della Maremma.

E naturalmente non mancherà il prefetto Paola Berardino che ha concesso per questa iniziativa culturale e originale i saloni del Palazzo del Governo.

Un incontro da non perdere per scoprire la Grosseto degli anni ‘30 e le testimonianze lasciate dai Futuristi.