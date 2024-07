Terza serata di "Capalbio Libri". Zaccaria con "Memorie disordinate"

"Tutta Capalbio vive Capalbio Libri come un evento collettivo. Un festival che cambia pelle ogni anno, pur restando identico nella sua struttura. Tutte qualità che mi rendono felice di poter dare il via a questa edizione". Così il sindaco Gianfranco Chelini ha dato il via alla diciottesima edizione giunta alla sua terza serata, dopo due giorni all’insegna del successo per la partecipazione del pubblico e per la qualità degli ospiti.

Oggi ospiti della kermesse saranno Roberto Zaccaria, professore ordinario di Diritto costituzionale, presidente del Consiglio italiano per i rifugiati, che presenterà il libro "Memorie disordinate. Università, Rai, politica... Inter". Dialoga con Gianluca Leone. Conduce Michela Tamburrino, letture di Monica Guerritore.

Ricordi, immagini e aneddoti di chi ha vissuto in prima persona fatti della nostra storia recente e conosciuto alcuni dei suoi protagonisti. Il percorso universitario, il ’68, la Rai, dall’inizio della televisione a colori alla vigilia dell’Editto bulgaro, le tre legislature in Parlamento tra Berlusconi, Prodi e Monti, sono i momenti essenziali. Nitide fotografie della Rimini di Fellini, dei vitelloni, della Mille Miglia e di Zavoli. I ritratti della Firenze di La Pira. L’Università di Barile e della Scuola fiorentina. I lunghi anni passati in Rai, dopo Bernabei, con Grassi e Fabiani, De Luca e Agnes. Le tappe nei Consigli Rai scandite dai grandi intellettuali: Cheli, Pedullà, Firpo, Lipari, Roppo, Tecce, Volponi e Vacca. I grandi film di Olmi, dei fratelli Taviani, di Moretti. La nascita delle prime grandi serie tv: Il commissario Rocca, Montalbano, "La meglio gioventù" e la serialità a basso costo di "Un posto al sole". Le performance e i grandi ascolti con la Carrà, Fazio, Fiorello, Celentano e Benigni. L’informazione con Biagi, Santoro e Vespa. La satira in prima serata con Guzzanti, Dandini e Luttazzi.

Per la prima volta Capalbio Libri si avvale della collaborazione della libreria Il Bianconiglio di Montalto di Castro, che parteciperà per l’intera durata del Festival, tenendo la libreria aperta tutti i giorni dalle 18 a mezzanotte e con un suo programma volto a coinvolgere i più piccini, con attività alle 18.30 e alle 22, nello spazio sovrastante la Terrazza Capalbio libri. In particolare le attività consisteranno in letture a voce alta per bambini tutti i pomeriggi dalle 18.30 alle 19 e poi, dalle 22 alle 22.30, la buonanotte con il teatro giapponese kamishibai per bambini.