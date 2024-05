Spiagge e fondali monitorati. Ma anche puliti dai rifiuti

Toccare con mano la tutela dell’ambiente costiero. Anzi, meglio dire "pinzare con mano" i rifiuti abbandonati sulle spiagge a marina di Grosseto. Tanti bambini insieme a volontari e cittadini sono stati protagonisti della pulizia grazie alla campagna storica di Legambiente "Spiagge e fondali puliti", dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati sulle spiagge d’Italia in collaborazione con Balneari della Maremma grossetana-Rete d’impresa, in sinergia con l’iniziativa internazionale di Lagambiente "Clean Up the Med". Ritrovo allo stabilimento balneare "Moby Dick" di Marina di Grosseto per la partenza del corteo per la rigenerazione dei luoghi marini e costieri. L’obiettivo è responsabilizzare i giovani del futuro verso la tutela e rispetto dell’ambiente. Incisivo lo slogan scelto per l’edizione 2024 di spiagge e fondali puliti: "Spiagge Pulite? Pinzaci tu!". Durante la giornata di ieri, erano presenti Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente, Simone Guerrini proprietario dello stabilimento Moby Dick e presidente della Rete di imprese, l’Azione Cattolica Ragazzi con Silvia Ferretti, Davide Pecci per Cna e l’assessore Erika Vanelli. "Con questa iniziativa – dice Gentili – è possibile fare la differenza con un piccolo ma grande gesto. Nel tempo, la vicinanza dei tanti comuni ha rimarcato come per questa iniziativa non sia mai esistito colore politico. Nonostante un po’ di sana competizione".

M.V.G.